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CHP'de disipline sevk edilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan CHP'den istifa etti

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CHP'de disipline sevk edilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan CHP'den istifa etti
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CHP MYK'nın kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kotan, gerekçe olarak Özgür Özel'e 'Genel Başkanım' demesi ve kentteki kongrelere katılmasını gösterdi.

ANTALYA'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP MYK toplantısında dün, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de aralarında bulunduğu 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı dün yaptığı açıklamada " Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel başkanım' diyemez. Ahlaki ve etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın parti ile yollarını ayırmasıdır. Ahlaki olmayan, bir ayağı içerde, bir ayağı dışarıda durmaktır. Bu sürdürülemez, bunu hiçbir kurum kabul edemez. Bu hafta gelmiş olduğumuz noktada 5 belediye başkanımız ile ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kotan sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Disipline sevk gerekçem, Yeni Partimizin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Genel Başkanım' demem ve kentimizde yapılan kongrelere katılmamdır. Bu anlayışı reddediyor ve suç sayılmasını kabul etmiyorum. Siyasetin etik kuralları vardır. Ben bu etik kurallar dışında hareket etmedim ve etmeyeceğim. Akla ve mantığa aykırı gelen gerekçelerle şahsıma yönelik suçlamaları anlamsız buluyor ve bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Benim sevdam makamlar değil, Konyaaltı'dır. Benim davam ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Benim en büyük sorumluluğum ise bana emanet ettiğiniz bu güzel ilçeye layıkıyla hizmet etmektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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