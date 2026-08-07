Haberler

Antalya'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaaltı'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının klima kaynaklı olabileceği belirtildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı ilçesi 38 Sokak'ta bulunan Antalya Evleri Sitesi'ndeki 8 katlı binanın 6. katında O.Ö'ye ait dairede, evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında daire kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairede de hasar oluştu.

İlk belirlemelere göre yangının klima ünitesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın