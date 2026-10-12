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Antalya Konyaaltı'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, ölü sayısı 3'e yükseldi

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Antalya Konyaaltı'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, ölü sayısı 3'e yükseldi
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Antalya Konyaaltı'da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada ilk müdahalede sürücü Cemal Oktay ile Şükrü Fidan hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün eşi Bedriye Can Oktay da hastanede ölünce kazadaki can kaybı 3'e yükseldi, 3 yaralının tedavisi sürüyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Yaralanan 4 kişiden Bedriye Can Oktay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Oktay'ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent'ten kent merkezi yönüne giderken virajda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde sürücü Cemal Oktay ile yanındaki Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulundukları noktadan çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ KURTARILAMADI

Yaşamını yitiren sürücü Cemal Oktay'ın eşi Bedriye Can Oktay da kurtarılamadı. Oktay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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