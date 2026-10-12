Antalya Konyaaltı'da kazada yaralanan kadın öldü, can kaybı 3'e çıktı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşları içinde morgdan alındı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi Aşağıin mevkiinde meydana geldi. Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi yönüne ilerleyen Cemal Oktay'ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cemal Oktay (67) ile araçta bulunan Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Bedriye Can Oktay (60), Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y., AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Yaralılardan Bedriye Can Oktay, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Cemal Oktay, Şükrü Fidan ve Bedriye Can Oktay'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 3 kişinin cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilmek üzere yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı