Antalya'da denizde sürüklenen 2 teknedeki 10 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında yakıtı tükenen ve aküsü biten iki özel teknedeki 10 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan özel teknenin yakıtının tükenmesi ve içerisinde 6 kişi bulunan özel teknenin aküsünün bitmesi nedeniyle kurtarma çalışması başlatıldı.
Kurtarma faaliyetleri neticesinde teknelerde bulunan 10 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı, özel tekneler ise Çaltıcak Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca