Antalya'da denizde sürüklenen 2 teknedeki 10 kişi kurtarıldı

Antalya'da denizde sürüklenen iki teknedeki 10 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan özel teknenin yakıtının tükenmesi ve içerisinde 6 kişi bulunan özel teknenin aküsünün bitmesi nedeniyle kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurtarma faaliyetleri neticesinde teknelerde bulunan 10 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı, özel tekneler ise Çaltıcak Balıkçı Barınağı'na getirildi.