Antalya Konyaaltı'da kaybolan şahıs evinden 19 kilometre uzakta bulundu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda kaybolan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin çalışması sonucu ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda H.O. isimli şahsın kaybolması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri harekete geçti. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp şahsa, ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen ve vücudunun çeşitli bölgelerinde çizikler bulunan H.O., sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı