Sefo, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Konyaaltı'nda sahne aldı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sanatçı Sefo, Antalyalı müzikseverle buluştu. Sanatçı, enerjik sahne performansıyla festival coşkusunu sürdürdü.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Sefo, festivalin beşinci gününde Konyaaltı Beach Park'ta sahne aldı.

Rap ve pop müziği bir araya getiren tarzıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlere keyifli bir konser akşamı yaşattı. Hareketli parçaları ve sahne enerjisiyle festival alanında müzik dolu anlar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı