Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sefo, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Konyaaltı'nda sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sanatçı Sefo, Antalyalı müzikseverle buluştu. Sefo, Konyaaltı Beach Park'ta sahne alarak sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hareketli bir konser akşamı yaşattı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sanatçı Sefo, Antalyalı müzikseverle buluştu. Sanatçı, enerjik sahne performansıyla festival coşkusunu sürdürdü.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Sefo, festivalin beşinci gününde Konyaaltı Beach Park'ta sahne aldı.

Rap ve pop müziği bir araya getiren tarzıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlere keyifli bir konser akşamı yaşattı. Hareketli parçaları ve sahne enerjisiyle festival alanında müzik dolu anlar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza