Antalya- Konyaaltı’ndaki okul kantinlerine sıkı denetim

KONYAALTI Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimi için eğitim kurumlarında hizmet veren kantinleri denetliyor.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla beraber artan denetimlerde, satılan gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ruhsatlar konusunda kantinlere göz açtırılmıyor. Yıl boyunca süren denetimler sırasında tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri imha eden ekipler, işletme sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uyguluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SAHADAYIZ

Okullardaki kantin ve yemekhane denetimlerini aksatmadan gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Gıda Denetimi Ekibi Sorumlusu Murat Aksu, "Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan'ın, halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Göreve geldiği günden beri bu konu üzerinde bizlere talimatları oluyor. Amacımız okullardaki çocuklarımızın da sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak. Bunun için sahadayız. Ürünlerin son kullanma tarihleri ile satışa uygun olup olmadığını, genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Kantinlerde çalışan personelin hijyen eğitim belgeleri ile işletmelerin ruhsatlarını kontrol ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı