İtalyan Deniz Kuvvetleri Konyaaltı'nda

İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ITS San Marco askeri gemisinin heyeti, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette gemi komutanı Albay Alessandro Belletra ve beraberindeki heyete Konyaaltı'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi.

Heyete, ilçenin yöresel ürünlerinden Çandır fasulyesi ikram edilirken, Konyaaltı'nın simge noktalarını yansıtan plaket takdim edildi.

Albay Belletra da Kotan'a, İtalyan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki San Marco Deniz Piyade Tugayı ile LPD San Marco amfibi çıkarma gemisini temsil eden resmi hatıra plaketi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kotan, Konyaaltı'nın yalnızca denizi ve turizmiyle değil, köklü kültürü ve üretim değerleriyle de öne çıkan bir ilçe olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kotan, Türkiye ile İtalya arasındaki dostluk ve iyi niyet bağlarının her alanda güçlenerek sürmesini temenni etti.

Kaynak: AA