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Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

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Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı, bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti. Deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçülürken, uzmanlar güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olunması konusunda uyardı.

ANTALYA'da sıcak hava dalgası etkisini artırdı, termometreler 39 dereceyi gösterdi. Güneşin yakıcı yüzünü gösterdiği kentte sıcaklardan bunalanlar, serinlemek için sahillere akın etti.

Kentte deniz suyu sıcaklığı 29, hava sıcaklığı 39, nem oranı ise yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü. Sıcak havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Kimi Akdeniz'in serin sularına kendini bırakırken, kimi şemsiyelerin gölgesinde vakit geçirdi. Konyaaltı Sahili'nde de birçok kişi, falezlerden atlayış yaparak denize girdi. Öğle saatlerinde sahillerde hareketlilik artarken, uzmanlar güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde uzun süre güneş altında kalınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haber: İrem BAŞDAŞ- Adem AKALAN- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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