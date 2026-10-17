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JAK timleri Antalya Konyaaltı'da kaybolan kişiye yaklaşık 19 kilometre uzakta ulaştı

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Antalya Konyaaltı'da ağaçlık alanda kaybolduğu ihbar edilen kişiye JAK timleri ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzakta ulaştı. Bilinci açık olan ve hafif yaralanmaları bulunan kişi, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Antalya'da ağaçlık alanda kaybolan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı.

H.O'nun Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bölgede arama faaliyeti başlatıldı. JAK timlerinin de görev aldığı çalışmada, ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzakta H.O'ya ulaşıldı.

Bilinci açık olduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde hafif yaralanmalar bulunduğu belirlenen H.O, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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