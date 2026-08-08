Antalya'da Boğulan Uğur Kaan Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denizde boğulan Uğur Kaan'ın (20) cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaan'ın yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze namazının ardından Kaan'ın cenazesi burada defnedildi. Cenaze törenine, Kaan'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde 6 Ağustos'ta denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Uğur Kaan ve Muhammet Torcu'nun arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, bölgeye sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada, Kaan ve Torcu'nun cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA