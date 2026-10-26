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Antalya'da operasyonda 3 bin 940 güneş gözlüğü ve bin 187 saat ele geçirildi

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Antalya'da operasyonda 3 bin 940 güneş gözlüğü ve bin 187 saat ele geçirildi
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Antalya'da Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 940 güneş gözlüğü ile bin 187 saat ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 940 güneş gözlüğü ile bin 187 saat ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen bir araç ve işletmede arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 940 kaçak güneş gözlüğü ve bin 187 kaçak saat ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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