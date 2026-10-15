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Antalya Konyaaltı'da zincirleme kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

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Antalya Konyaaltı'da zincirleme kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün gece otomobilin savrulmasıyla başlayan zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki sürücünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı; Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

ANTALYA'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ümit Telemen (22), arkadan gelen araçların da karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. E.H.'nin kontrolünü yitirdiği 34 NRD 806 plakalı otomobil, savruldu. Bu sırada arkadan gelen Ümit Telemen yönetimindeki 32 ACM 580 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Arkadan gelen bazı araçlar da kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Telemen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ümit Telemen'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YAKINLARI CENAZEYİ ALDI

Sabah saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan Telemen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Ümit Telemen'in cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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