Kırgızistan Haberleri - Kırgızistan Haber - Haberler

Kırgızistan Haberleri
Kırgızistan haber, Kırgızistan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Sevgilisinin kıskançlık krizine girip üstüne asit döktüğü kadın 38 gün sonra öldü
Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest
"Habermetre 27 Haziran – 3 Temmuz 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"
Kırgızistan'a sempozyum için giden Türk hekim, kalp hastası çocuğa şifa oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları 1. Toplantısı Özbekistan'da düzenlendi
Türk dünyası Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde kucaklaştıFarklı coğrafyalardan gelen Türk hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi hasret giderdi
Kovid-19 için mesleğine dönen Aydınlı hemşire, ikinci üniversitesini birincilikle bitirdi
Bursa'daki 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak
Son dakika haberleri: Jandarmanın "hassas burunları" operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor
TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası sistemi adaletli yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz""FETÖ'yü yok edene kadar mücadelemizi...
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ortak ders kitaplarını onayladı
Son dakika gündem: Kamu Başdenetçisi Malkoç, Ombudsmanlık tecrübesini paylaşmak için Kazakistan'da
(TEKRAR) TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile bir araya geldi
"Yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz"
Son dakika haber | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (4)
Son dakika! Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi
Son Dakika | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (2)
Oyuncu Celal Al: "Ahıska sürgünü şahitlerinin anlattıkları kayıt altına alınmalı"
Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Kırgızistan'da 6'ncı Türk Filmleri Haftası başladıKırgızistan Kültür Bakanı Camankulov: "Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var"
Milyonlarca can alan vebanın kökeni yaklaşık 700 yıl sonra tespit edildi: Kırgızistan
700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, koca bir nesli yok eden 'kara ölüm'ün kaynağını buldu
Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Bakan Soylu: "Sınır duvarlarını doğuda yapmasaydık, sınırlarımızda biriken toplam 8 milyon insan daha Türkiye'ye gelecekti"
Başkan Altay: "TDBB olarak birçok uluslararası kuruluşa örnek teşkil ediyoruz"
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı
Kırgız hasta Türkiye'de kendi kök hücresinden yapılan nakille sağlığına kavuştu
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünyanın iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldı
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Özbekistan'da Kokand Hanlığı'nın Türk devlet geleneğindeki rolü konferansı düzenlendi
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Yunanistan'ı rahatsız eden Efes Tatbikatı'nı yerinde takip ediyor
Çin Dışişleri Bakanı ile Özbekistan'ın Dışişleri Bakan Vekili İkili İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Görüştü
Talas Savaşı nedir? Savaşın öncesi, gelişimi nedir? Talas Muharebesi sonucu nedir?
Sooronbay Ceenbekov kimdir? Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov kaç yaşında, nereli?
Kırgızistan nerededir? Kırgızistan hangi kıtadadır? Kırgızistan 'a ulaşım nasıl sağlanmalıdır? Kırgızistan en meşhur yeri neresidir? Kırgızistan nüfus