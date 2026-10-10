Kırgızistan'da Çuy bölgesinin 100. yılında 120 metreyi aşan at eti sucuğu sergilendi

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Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan Çuy bölgesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü, tören ve kültürel etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında özel bir şirket tarafından at eti ve at yağından geleneksel yöntemlerle hazırlanan, Kırgızcada "çuçuk" olarak adlandırılan at eti sucuğu sergilendi.

Başkent Bişkek'teki etkinlik alanında sergilenen sucuk, görevliler tarafından masalara serilerek ölçüldü. Sucuğun uzunluğunun 120 metreyi aştığı belirlendi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gören sucuk, ölçümün ardından alandaki davetlilere ikram edildi.

Organizatör Elnura Kuluyeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacaklarını belirtti.

Çuy bölgesinde yaşayan etnik topluluklar kendilerini tanıttı

Etkinlikte ayrıca Çuy bölgesinde yaşayan farklı etnik topluluklar, mutfak kültürlerini, geleneksel danslarını ve oyunlarını sergiledi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Vekili Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev ve Çuy Bölge Valisi Elkinbek Aşirbayev sergi alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin 82 yıldır Kırgızistan'ın Çuy bölgesinde yoğun şekilde huzur içinde yaşadıklarını belirtti.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda Çuy bölgesinde üretilen tarımsal ve sanayi ürünlerinin yanı sıra bölgede monte edilen otomobiller, ev eşyaları ve tarım araçları sergilendi.

Kutlamalara Cumhurbaşkanı Caparov da katıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çuy bölgesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarının akşam bölümüne katıldı.

Başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar, görkemli bir tiyatro gösterisiyle başladı.

Sahnelenen oyunda, 1926 yılında Sovyetler Birliği döneminde bölgenin idari birim olarak ilanı, tarihsel gelişimi ve bağımsızlık yolunda hayatını kaybeden Kırgız devlet adamlarının hazin hikayeleri canlandırıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Çok etnikli halkının birliği ve doğal zenginlikleri sayesinde tüm ülkeye öncülük edebilecek sosyoekonomik bir merkez olarak Çuy bölgesinin rolünü güçlendirmeye devam etmek hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Sanatçıların sahne aldığı konser programıyla devam eden kutlamalar, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA