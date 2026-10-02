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Kırgızistan ilk ulusal uydusunu SpaceX Falcon 9 ile uzaya fırlattı

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Kırgızistan ilk ulusal uydusunu SpaceX Falcon 9 ile uzaya fırlattı
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Kırgızistan, ilk ulusal uydusunu California'daki Vandenberg Üssü'nden SpaceX Falcon 9 ile uzaya fırlattı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, uydunun Bişkek'teki kontrol merkezinden yönetileceğini ve tarım, buzullar, su kaynakları için veri sağlayacağını belirtti.

Kırgızistan'ın ilk ulusal uydusu, ABD'li SpaceX şirketine ait Falcon 9 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatıldı.

Kırgızistan, tarihinde ilk kez uzaya uydu gönderdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ABD'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında ülkenin ilk uydusunun fırlatma törenine katıldığı belirtildi. Kırgızistan'ın ilk uydusunun California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden SpaceX şirketine ait Falcon 9 taşıyıcı roketi kullanılarak fırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, uydunun fırlatılmasının ardından yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü Kırgızistan'ın ilk uydusunu uzaya fırlattığımız gün. Gelecek nesillere Kırgızistan'ın ilk uydusu ne zaman uçmuştu diye sorduklarında 1 Ekim 2026 tarihini hatırlayacakları bir gün. 2,5 yıl önce talimatımla Birleşmiş Arap Emirliklerindeki bir şirketle birlikte uyduyu yapmaya başlamıştık" dedi.

Uydunun Bişkek'te yer alan Kontrol Merkezi'nden yönetileceğini belirten Caparov, "Uydunun fırlatılması uzay verilerinin çeşitli alanlarda kullanılması açısından Kırgızistan'a yeni imkanlar sunuyor. Alınan veriler sayesinde, tarım arazileri, buzullar, su kaynakları, ormanlar ve yaylalar izlenebilecek, ayrıca doğal ekosistemdeki değişiklikler takip edilecek. Uydu verileri, yeraltı kaynakların yasadışı kullanılmasının, yasadışı çöplüklerin ve diğer kirlilik kaynaklarının tespit edilmesinin yanı sıra lojistik güzergahların iyileştirilmesinde de kullanılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, şimdiye kadar uydusu olan ülkelerin hizmetlerinden ücret karşılığında yararlandıklarını belirterek, "Artık böyle bir bağımlılık yok. Biz bağımsız olarak kendi topraklarımızı gündüz gece 1,5-2 saat izleyebileceğiz. Kırgızistan topraklarının toplam yüzölçümü 200 bin kilometrekaredir. Bunların hepsini önümüzdeki 5-10 yılda her bir metrekaresine kadar uydumuz aracılığıyla inceleyeceğiz. Bu, ekonomik ve çevresel açıdan iyi sonuçlar verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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