Li Qiang, Taşkent'te Mirziyoyev ile Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu'nu görüştü

TAŞKENT, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demiryolu Projesinin yüksek kalitede hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, cumartesi günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Daha fazla yetkin Çinli şirketin Özbekistan'da yatırım yapıp iş kurmasını desteklediklerini belirten Li, Özbekistan'ı bu şirketlere elverişli bir iş ortamı sağlamayı sürdürmeye çağırdı.

Çin'in, ikili ticareti genişletmek ve ticaret yapısını iyileştirmek üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Li, enerji, madencilik, finans ve ulaştırma altyapısı gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Li ayrıca, yapay zeka, yeşil ekonomi ve havacılık-uzay gibi alanlarda bilimsel ve teknolojik inovasyonlara yönelik işbirliğini derinleştirerek gelecekteki kalkınma fırsatlarını ortaklaşa değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Li ayrıca, her iki tarafın halklar arası etkileşimleri teşvik etmesi ve karşılıklı kültür merkezlerinin en kısa sürede hizmete açılmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Mirziyoyev ise Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıldönümünü kutlayarak, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin bilge liderliğinde Çin'in ulusal yeniden canlanma hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini ifade etti.

Özbekistan-Çin ilişkilerinin "altın çağını" yaşadığını söyleyen Mirziyoyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Xi ile gerçekleştirdiği başarılı görüşmede ikili işbirliğinin yol haritasını çizdiklerini hatırlattı.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in temel çıkarlarını korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirten Mirziyoyev, "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadelede Çin ile işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Daha fazla Çinli şirketin Özbekistan'da yatırım yapıp iş kurmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Mirziyoyev, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesinin inşasını hızlandırmak ve çeşitli alanlardaki etkileşim ile işbirliğini ilerletmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Mirziyoyev, Xi tarafından önerilen dört küresel inisiyatifi desteklediklerini ve çok taraflı ilişkilerde Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini belirterek, yeni dönemde Özbekistan ile Çin arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli gelişimini teşvik etme yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua