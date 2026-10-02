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Kırgızistan'ın ilk milli uydusu SpaceX Falcon 9 ile yörüngeye fırlatıldı

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Kırgızistan'ın ilk milli uydusu, ABD'deki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı. BAE ile ortak çalışmayla gönderilen uydu, tarım, kuraklık ve su kaynaklarını izleyecek; kontrolü Bişkek'teki Yer Kontrol Merkezi'nden yapılacak.

Kırgızistan'da geliştirilen ilk milli uydu yörüngeye fırlatıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre ilk milli uydu, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketi kullanılarak yörüngeye gönderildi.

ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, uydunun fırlatma törenine katılarak bu tarihi ana tanıklık etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ortak çalışma sonucu uzaya gönderilen ilk milli uydunun Kırgızistan ekonomisi ve çevrenin takibi açısından önemli rol üstleneceği belirtildi.

Uydu, tarım arazilerinin ve meraların durumunu, kuraklık risklerini ve tarımsal ürün verimliliğini izlemek amacıyla yüksek çözünürlüklü optik sensörleri kullanacak.

Ayrıca uydu, Kırgızistan için hayati öneme sahip buzulların, su kaynaklarının, nehirlerin ve çevresel değişimlerin takibi ile doğal afet risklerinin önceden belirlenmesinde yardımcı olacak.

Uydunun tüm kontrolü ve veri akışı, başkent Bişkek'te kurulan Yer Kontrol Merkezi'nden yürütülecek.

Kaynak: AA
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