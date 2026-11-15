Bişkek'te Ahıska Türkleri için sürgün kurbanlarını anma programı düzenlendi

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 14 Kasım 1944'teki sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türkleri için anma programı düzenlendi.

Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Stepnoye köyündeki camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve sürgün sırasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda, " Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri" adlı belgesel film gösterildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

14 Kasım 1944 Ahıska sürgünü

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te eski Sovyetler Birliği döneminin lideri Josef Stalin tarafından bugünkü Gürcistan sınırları içinde olan Ahıska bölgesinden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

Sürgün sırasında açlık ve hastalıktan dolayı 17 bin civarında kişi yaşamını yitirmişti. Ahıska Türkleri 12 yıl boyunca Orta Asya'da sıkı yönetim rejimi altında tutulmuştu.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde sürgünün Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştı.

Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, ABD ve Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı 500 bin olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: AA