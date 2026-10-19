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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 15. Genel Kurulu için Bişkek'e gitti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 15. Genel Kurulu için Bişkek'e gitti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve heyet, TÜRKPA 15'inci Genel Kurulu için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Kurtulmuş'u, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkan Yardımcısı Ibragimov, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem karşıladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 15'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkan Yardımcısı Bolot Ibragimov, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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