Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi

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Türkiye tarafından 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Tıp Fakültesinin ilk öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Üniversitedeki??????? rektörlük konferans salonunda, KTMÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen tıp fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için ilk "Beyaz Önlük Giyme Töreni" gerçekleştirildi.

Törene, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Talant Batıraliyev, Kırgızistan-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Dostluk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hakan Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan KTMÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Altıntaş, eğitim hayatına başlayan öğrencileri tebrik etti.

"Üniversitemizin 30 yıllık tarihinde önemli bir dönüm noktası"

KTMÜ Rektörü Ceylan, tıp fakültesinin kuruluşunun uzun yıllara dayanan bir hedefin ve kararlı çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, fakültenin ilk öğrencilerinin beyaz önlük giymesinin üniversitenin 30 yıllık tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Rektör Vekili İbrayev ise Kırgızistan'ın sağlık alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Aydın, beyaz önlüğün yalnızca mesleki bir kıyafet olmadığını, insan hayatına karşı üstlenilen sorumluluğu temsil ettiğini vurgulayarak, Manas Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşundaki kararlılık ve gayretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a teşekkür etti.

Eğitim Bişkek ve İstanbul'da ortak yürütülecek

KTMÜ ile SBÜ işbirliğiyle kurulan fakültede okuyacak öğrenciler, hazırlık eğitimi ve tıp öğrenimlerinin ilk 3 yılını Bişkek'te, klinik ağırlıklı son 3 yılını ise İstanbul'da tamamlayacak.

Bu modelin, Kırgızistan'ın ihtiyaç duyduğu nitelikli hekimlerin yetiştirilmesine ve Türk dünyasında ortak sağlık eğitimi standartlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA