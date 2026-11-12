Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov seçim öncesi güneyde etnik çatışmaya karşı uyardı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, gelecek yılın ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkenin güneyinde bazı siyasetçilerin Özbekler ile Kırgızlar arasında etnik çatışma çıkarmaya yönelik planları tartıştığını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, sosyal medya hesabından halka hitaben yaptığı açıklamada, kısa süre önce ülkede isyan çıkarma hazırlıklarının yapıldığı yönünde istihbarat aldığını belirtti. Caparov, "Kötü niyetli ve dürüst olmayan siyasetçiler, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi güneyde Özbekler ile Kırgızlar arasında etnik çatışma çıkarmaya yönelik planları tartışıyor. Amaçları, isyanlar çıkararak seçimlerin yapılmasını engellemektir. Onlar henüz sadece konuşuyorlar. Ancak bu kışkırtıcı düşüncelerin hayata geçme ihtimali var. Çünkü Özbekler ile Kırgızlar arasında çatışma çıkarmak için insanların duygularını istismar eden ve milli gururuna dokunan çeşitli asılsız söylentiler yayarak, hiçbir neden yokken bir çatışma çıkarabilirler. Bunu 1990 ve 2010 yıllarında iki kere yaşadık" dedi.

"Kendinizi çatışmanın içinde sürüklemeye izin vermeyiniz"

Bu olaylar sonucunda çok sayıda Özbek ve Kırgız'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Caparov, organizatörlerin ise bu çatışmalardan hiçbir şekilde etkilenmediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Caparov, "Onlar insanları birbirleriyle karşı karşıya getiriyorlar. Karşılıklı düşmanlığı kışkırtıyor, kendileri ise bir kenara çekilerek, yaşananları izliyor. Onların tek istediği iktidar. Sonuçta aldatılan ve zarar gören her zaman sıradan insanlar oluyor. Üstelik bu olayların sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırılanlar da sıradan bir ailelerin çocukları oldu. Bu nedenle Özbek olsun, Kırgız olsun herkese sesleniyorum, hiçbir provokatif açıklamalara boyun eğmeyiniz ve kendinizi çatışmanın içinde sürüklemeye izin vermeyiniz" ifadelerini kullandı.

"Provokatörlerin ellerinde kukla haline gelmesine izin vermeyiniz"

Özbek ve Kırgız aksakallara seslenen Caparov, geçmiş yaşanan olaylara tanıklık etmemiş 20 ila 25 yaşındaki sıcak kanlı gençleri uyarmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Caparov, "Etnik çatışmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen gençlerin sadece iktidara susamış kötü niyetli provokatörlerin ellerinde kukla haline gelmesine izin vermeyiniz. Ben bunu korktuğum için söylemiyorum. Benzer olayların yaşanmaması için uyarıda bulunuyorum" dedi.

Günümüzde Kırgızistan'ın 1990 ve 2010 yıllarındaki gibi zayıf bir ülke olmadığını vurgulayan Caparov, muhtemel bir çatışma çıkması durumunda ülkenin bir ila iki gün içerisinde olayları önleyebilecek güç ve imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'da 29 Ocak 2027 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı