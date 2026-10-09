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Caparov, Aytmatov'un doğumunun 100. yılı için 2028'de BDT'de ortak etkinlik önerdi

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Caparov, Aytmatov'un doğumunun 100. yılı için 2028'de BDT'de ortak etkinlik önerdi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cengiz Aytmatov'un doğumunun 100. yılı için 2028'de BDT çatısı altında ortak etkinlik önerdi. Öneri, Türkmenistan'ın Avaza bölgesindeki BDT zirvesinde yapıldı; Kırgızistan hükümeti 2028'de geniş kapsamlı anma programları düzenleyecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 100. yılı dolayısıyla 2028 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çatısı altında ortak etkinlikler düzenlenmesini teklif etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Caparov, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Caparov, dar katılımlı toplantıda yaptığı konuşmada, kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 100. doğum yılı dolayısıyla 2028 yılında BDT çatısı altında ortak etkinlikler düzenlenmesini önerdi.

Kırgızistan'ın BDT içi işbirliğini geliştirmeye, üye ülkeler arasında karşılıklı yarara dayalı bağları ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Caparov, ticaret, ekonomi, yatırım ve sanayi işbirliğinin yanı sıra enerji, tarım, ulaşım, lojistik, dijital ekonomi ve inovasyon alanlarındaki ortak adımların önemine dikkati çekti.

Caparov, turizm ve dağlık bölgelerin kalkındırılmasına yönelik işbirliği perspektiflerine de değinirken, BDT devlet başkanlarını Ekim 2027'de Kırgızistan'da düzenlenecek 2. Küresel Dağ Zirvesi "Bişkek+25"e davet etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın onur konuğu olarak katıldığı zirve, genişletilmiş oturumla devam etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğindeki zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev katıldı.

Kırgızistan hükümeti, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 100. yılı olan 2028'de geniş kapsamlı anma programları gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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