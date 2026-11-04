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Kırgızistan'da ilk kablosuz kalp pili başkent Bişkek'te hastaya takıldı

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Kırgızistan'da ilk kez kablosuz kalp pili başkent Bişkek'teki Ulusal Kardiyoloji ve Tedavi Merkezi'nde Fransız uzmanlarla bir hastaya takıldı. Cerrahi kesi ve kablo gerektirmeyen yöntem, hastalara daha hızlı iyileşme imkanı sunuyor.

Kırgızistan'da düzenlenen uluslararası organizasyon kapsamında ülkede ilk kez bir hastaya kablosuz kalp pili implantasyonu yapıldı.

Başkent Bişkek'teki Mirsaid Mirrahimov adını taşıyan Ulusal Kardiyoloji ve Tedavi Merkezi'nde Fransız uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, kalp ritim bozukluklarının (aritmi) tedavisinde kullanılan en son kalp pili teknolojileri tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, Fransız uzman ve Avrupa Georges Pompidou Hastanesi (HEGP-AP-HP) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eloi Marijon ile Kırgızistan Sağlık Bakanı Damir Osmonov'un doğrudan yer aldığı operasyonla ülkede ilk kez bir hastaya kablosuz kalp pili yerleştirildi.

Canlı yayınla kateterizasyon (katlab) laboratuvarından konferans salonuna aktarılan uygulamalı oturumda, 4 klinik vakanın sunumu yapıldı ve canlı gösterimin ardından uzmanlarla interaktif tartışma gerçekleştirildi.

Geleneksel yöntemlere kıyasla kasık toplardamarından girilerek kateter yardımıyla doğrudan kalp içerisine yerleştirilen mikro boyutlardaki kablosuz kalp pilleri, cerrahi kesi ve kablo gerektirmediği için hastalara daha hızlı iyileşme imkanı sunuyor.

Etkinliği, Fransa'nın Bişkek Büyükelçisi Nicolas Faye, uluslararası medikal teknoloji şirketi Abbott temsilcileri ile yerel kardiyoloji ve aritmoloji uzmanları da takip etti.

Kaynak: AA
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