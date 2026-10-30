Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı
Kaynak: AA