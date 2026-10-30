Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı

Kaynak: AA