Yenilenen Manas Havalimanı'nda biniş kapıları iki katına çıkarıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nın ana binası, uçak pisti ve çevresinin aydınlatma sistemleri yenilendi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Kırgızistan Sivil Havacılık Günü'nün 93. yıl dönümü vesilesiyle ziyaret ettiği Manas Uluslararası Havalimanı'nda kurulan ve yenilenen tesisleri inceledi.

Ziyaret sırasında İnşaat, Mimarlık, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayev, tesisin kapsamlı yeniden yapılanması ve yenilenmesi çalışmaları hakkında Kasımaliyev'e detaylı bilgi aktardı.

Kasımaliyev, Sivil Havacılık Günü kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, ulusal hava yolunun rekabetçi bir yapıya kavuşması ve filosunu genişletmesi için bu yıl 5 milyar 836 milyon som (yaklaşık 67 milyon dolar) tahsis edildiğini, ayrıca devletin iki Airbus A321 uçağını filosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kırgızistan'ın bu yıl Avrupa Birliği'nin havacılık sektörü kara listesinden çıktığını anımsatan Kasımaliyev, bu gelişmenin, sektördeki reformların uluslararası alandaki en somut başarısı olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki havalimanlarının bu yılın ocak-eylül dönemindeki konsolide net karının 4,2 milyar som (48 milyon dolar) olarak gerçekleştiğini ifade eden Kasımaliyev, havaalanı altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına 9,8 milyar somdan (112 milyon dolar civarında) fazla yatırım yapıldığını kaydetti.

Manas Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonu kapsamında ana binası büyütüldü, binanın ana girişi yenilendi ve açık ve kapalı otoparklar inşa edildi.

Gişe ve sınır kontrol noktalarının ve biniş kapılarının sayısının iki katına çıkarıldığı havalimanında ayrıca modern bir otomatik bagaj sıralama sistemi devreye alındı ve yeni yolcu biniş köprüsü kuruldu.

Kaynak: AA