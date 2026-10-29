Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek'teki okulların yetkilileri, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi temsilcileri, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye- Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD), Ahıska Türkleri Derneği yönetimi ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünü kutladı.

Türk okulunda sahne gösterisi sunuldu

Kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Okulu'nda devam etti.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve eşi Zeynep Gülden Ökem, Büyükelçilik personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajı izlendi.

Türk okulu tarafından hazırlanan ve Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanını anlatan "Bir diriliş destanı 1923" isimli müzikli sahne gösterisi sunuldu.

Büyükelçi Ökem, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihteki zaferlerine, Cumhuriyet'in önemine, vatandaşların görev ve sorumluluklarına dikkat çekerek "Bize bu ülkeyi, hürriyetimizi ve Cumhuriyetimizi armağan eden Büyük Atatürk'ü ve şehitlerimizi her bayramda rahmetle, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizle, ülkemizle ve milletimizle övünüyoruz. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi; Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

Bişkek Türk Okulu Müdürü Ahmet Demirkol konuşmasında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünde hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bayramımızı gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milletimizin azmi, inancı ve kararlılığıyla yürütülen milli mücadelenin ardından bizlere bağımsız bir vatan ve özgür bir gelecek armağan etmiştir." ifadesini kullandı.

29 Ekim kutlamaları resepsiyonla taçlandı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükelçilik Konutu'nda resmi bir resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva, Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Gülzat İsamatova, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abakirov ve Kırgızistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Mederbek Satıyev katıldı.

Davette ayrıca güvenlik yetkilileri, yabancı misyon şefleri, askeri ataşeler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, iş insanları, akademisyenler, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri ile Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi de hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşlarının seslendirildiği resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim kutlama mesajı okundu.

"İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve güvene dayanmaktadır"

Kırgızistan Eğitim Bakanı Kendirbaeva, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının köklü bir devletleşme sürecine ivme kazandırdığını belirterek "Türkiye, zengin tarihi ve modern başarılarıyla uluslararası camiada hak ettiği seçkin bir yere sahiptir. Kırgızistan ve Türkiye, yüzyıllara dayanan köklü tarihi bağlar, dil ve kültür yakınlığı ile güçlü kardeşlik ilişkileriyle birbirine bağlıdır. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı tüm alanlarda derinleştirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki işbirliğinin önemine işaret eden Kendirbaeva, Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen TDT Zirvesi'nin sembolik değerinin çok derin olduğunu vurguladı.

Kendirbaeva, liderlerin ortak idealler doğrultusunda bir araya gelmesinin geleceğe dair ortak hedefleri pekiştirdiğini söyleyerek "Kardeş Türkiye'nin elde ettiği başarılardan içtenlikle mutluluk duyuyor ve ikili ilişkilerimizin geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yeni başarılarla daha da zenginleşmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem de Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağların her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, emeği geçen Kırgız hükümetine, Türk kurumlarına, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına ve iş insanlarına teşekkür etti.

Resepsiyon, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve kutlama programıyla sona erdi.

Kaynak: AA