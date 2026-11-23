Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Kırgızistan Sağlık Bakanı Damir Osmonov, bakanlık görevini sürdürürken doktor kimliğiyle bir başka bakanın kalp ameliyatını gerçekleştirdi.

Kırgızistan'da Sağlık Bakanı Damir Osmonov, siyasi kimliğinin yanı sıra doktorluk mesleğiyle de gündeme geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osmonov, bakanlık görevini sürdürürken doktor kimliğiyle bir başka bakanın kalp ameliyatını gerçekleştirdi.

Bakanlık görevinin yanı sıra doktorluk mesleğini de sürdürdüğünü belirten Osmonov yaptığı açıklamasında, "Bugün benim için özel bir gün oldu. Bakanlık görevimi yerine getirirken doktor olarak mevkidaşıma ameliyat yaptım ve kalbine stent yerleştirdik. Çok şükür, kalp krizini zamanında önlemeyi başardık" dedi. Osmonov, devlet görevinde bulunmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak, hangi görevde olunursa olunsun insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade etti.

Osmonov'un Hacettepe'den Kırgızistan Sağlık Bakanlığına uzanan kariyeri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1999-2005 yılları arasında eğitim alan Damir Osmonov, 2006-2012 döneminde Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Osmonov, Nisan-Kasım 2012 tarihleri arasında Taksim Alman Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde doktor olarak görev yaptı. 2012-2015 yıllarında ise Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Sema Kliniğinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2016 yılında Kırgızistan'a dönen Osmonov, ortaklarıyla birlikte Bikard Özel Kardiyoloji Hastanesini kurarak burada başhekimlik görevini üstlendi. Osmonov, bu yılın ocak ayında Kırgızistan Sağlık Bakanı olarak atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı