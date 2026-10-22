6. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Kırgızistan'da başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "6. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu" başladı.

Türk dünyasının geniş bir coğrafyasından akademisyenleri, gazetecileri, yapımcıları, yönetmenleri ve kültür-sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren sempozyumda, Türk dünyasında yapay zekadan, dezenformasyona, dijitalleşen medyadan sinemaya, kamu yayıncılığından kamu diplomasisine, sinemadan görsel sanata, toplumsal kimliğin ve geleneksel kültürün dijital çağdaki dönüşümü gibi alanlarda güncel konular masaya yatırılacak.

Organizasyona Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kırgızistan Gazeteciler Birliği, çeşitli üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları katkı sağladı.

Kısa ve özlü sözlerin arkasında büyük bir birikim var

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem, açılışta yaptığı konuşmada, iletişim, siyaset, dil ve fikir arasındaki güçlü bağa işaret ederek "Fikir ve dil, teori ve pratik, bunlar arasındaki ilişkiyi doğru tahlil etmemiz gerekir. İletişim dediğimiz alan tek başına bir vakum içerisinde gerçekleşmiyor. Bunun arkasında mutlaka bir fikir ve siyaset olmalı." ifadelerini kullandı.

Türk tarihinin büyük liderler açısından şanslı olduğunu ve bu liderlerin tek bir sözle çok derin düşünceleri ifade edebildiğini belirten Ökem, "Büyük liderler bu başarıyı tarihte açıkça ortaya koymuşlardır. Tek bir sözle, arkasında çok büyük bir düşünceyi ifade edebilmeyi başarmışlardır. Örneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözü, bize hem milletimizi anlamayı, kavramayı hem de onunla gurur duymayı öğretmiştir." dedi.

"'Dünya beşten büyüktür' sözü adil bir düzen ihtiyacını anlatıyor"

Bugün de benzer şekilde kısa ve özlü deyişlerin geniş vizyonları temsil ettiğini dile getiren Ökem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetine damga vuran söylemlerine atıfta bulunurken, "Günümüze geldiğimizde, yine böyle kısa ve özlü bir deyişle arkasındaki fikri bizlere aktaran çok güzel ifadeler var. Bunlardan biri, özellikle beğendiğim, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözüdür. Bu ifade, dünyadaki sistemin daha adil bir düzen için nasıl reforme edilmesi gerektiğini gayet güzel anlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, bu sistemin ne olması gerektiğini, küresel beşte toplanan veto hakkının sınırlandırılması gerektiğini net bir şekilde vurgulamıştır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye yüzyılı konsepti Türk dünyası vizyonuna yol gösteriyor"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da değinen Ökem, bu kavramın zaman ve mekanı bir araya getiren güçlü bir kılavuz olduğuna işaret etti.

Ökem, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı 'Türkiye Yüzyılı' konsepti ve kavramı son derece önemlidir. Türkiye Yüzyılı ile biz zamanı ve mekanı bir araya getirirken, hem Türkiye'yi hem de bir yüzyıl vizyonunu bütünleştiriyoruz. Aslında anlatmak istediğimiz, biz bu zamanı kimlerle, hangi aktörlerle ve hangi coğrafyada yürüyoruz, bu zamanı nerede idrak ediyoruz sorusunun cevabıdır. Bu kavram bizler için son derece yol göstericidir ve biz buradan hareketle aslında bir Türk Dünyası vizyonu, güçlü bir Türk vizyonu öngörüyoruz." diye konuştu.

"İletişim Fakültemiz Türkistan coğrafyasının yıldızıdır"

Sempozyumda konuşan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da 6 bin 500 nüfuslu üniversitenin bölgedeki başarısına ve altyapı yatırımlarına dikkati çekti.

Manas Üniversitesi İletişim Fakültesinin bölgedeki lider konumuna işaret eden Ceylan, "İletişim anlamında İletişim Fakültemiz, Türkistan coğrafyasının hiç şüphesiz yıldızıdır ve en başarılı fakültesidir. Radyosuyla, televizyonuyla 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Son 2-3 yıl içerisinde fakültemize yaklaşık 2 milyon dolarlık bir altyapı katkısı sağladık. Yeni laboratuvarlar ve tesisler inşa ederek hizmete sunduk. Amacımız ve en büyük gayretimiz bu başarımızı her geçen gün daha da katlamaktır." dedi.

Akademisyenlere ve öğrencilere sağlanan proje desteklerine de değinen Ceylan, bilimsel üretime büyük önem verdiklerini belirterek "Proje anlamında hocalarımıza ve öğrencilerimize önemli katkılar sunuyoruz. Henüz yıl bitmemiş olmasına rağmen, sadece Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında bu yıl 500 bin doların üzerinde destek sağladık. Bu kaynaklarla üniversitemizi çok daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum bizim için son derece kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yüzyıl Türk dünyası yüzyılıdır"

Üniversite olarak Türk dünyasına hizmet etme sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Ceylan, "Biz elbette başarılı olmak zorundayız çünkü bize verilen temel görev budur. Manas Üniversitesi bu anlayışla Orta Asya'nın, Türk dünyasının ve Türkistan'ın parlayan yıldızı konumundadır. Bu yüzyıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Türk dünyası yüzyılı'dır. Bu tür uluslararası etkinlikler, hiç şüphesiz bu yüzyılın iletişimini güçlendiren ve köprüleri pekiştiren çalışmalardır. Değerli konuklarımıza katılımları için teşekkür ediyor, sempozyumumuzun son derece verimli ve başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, etkinliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türk Devletleri Teşkilatı 2040 Vizyonu'na uygun olarak gerçekleştirildiğini, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler işbirliğiyle ortaya konulan bu çalışmaların siyasi iradenin altını doldurmayı hedeflediğini söyledi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Besim Yıldırım, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, 6. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'nda KKTC, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Türkiye'den araştırmacıların katıldığı 24 oturumda 121 bildirinin sunulacağını bildirdi.

11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödülleri dağıtıldı

Etkinlik kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türk Dünyası Kültür Sanat Başarı Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Törende, "Türk Dünyası Başarılı Bürokrat Ödülü" TBMM Başkan Başmüşaviri ve Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeref İba'ya, "Türk Dünyası Akademik Başarı Ödülü" ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a takdim edildi.

"Türk Dünyasına Kültür Sanat Başarı Ödülü"nün ise TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev'e TÜRKSOY Genel Merkezi'nde takdim edileceği duyuruldu.

Etkinlikte ayrıca 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde ödüle layık görülen öğrenci ve usta yönetmenlere ödülleri takdim edilerek, dereceye giren filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA