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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek’te Kazakistan Kurultay Başkanı Dadebay ile görüştü

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek’te Kazakistan Kurultay Başkanı Dadebay ile görüştü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu için geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Bişkek'te Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay ile bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Dadebay'ın Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Kazakistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, anayasa referandumu ve kurultay seçimleri için tebriklerini ilettiği mevkidaşı Dadebay'a, Kazakistan Kurultay Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Türkiye ve Kazakistan'ın, müşterek tarih, dil ve kültürleriyle birbirlerine bağlı iki kardeş ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin, sahip olunan çeşitli işbirliği mekanizmaları vasıtasıyla her alanda ilerlemesi arzusunda olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arkadaşlığı, dostluğu ve kardeşliğinin ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılmasında önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Kurtulmuş, hükümetler arasındaki yakın ilişkilere paralel olarak kardeş iki ülke parlamentosunun işbirliğini daha ileriye taşımak gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, bu yıl 16 Kasım'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte COP31 Parlamenter Toplantısı'na Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Dadebay'a toplantı için davetini iletti. Türkiye ile Kazakistan arasında birçok alanda işbirliği potansiyelinin bulunduğunu, şimdiye kadar çok güçlü ekonomik ilişkilerin geliştirildiğini dile getiren Kurtulmuş, Orta Asya'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Kazakistan ile ticaretin memnuniyet verici bir seviyede bulunduğunu, bunun daha da artırılması arzusunda olduklarını kaydetti. Kurtulmuş, Orta Koridorun bu coğrafyada en önemli yeni bağlantısallık ağı olarak görüldüğünü, Doğu-Batı ticaretinde en güvenli, en kısa ve etkili güzergah olarak öne çıktığını, bunun öneminin artırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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