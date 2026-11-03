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Kırgızistan ve Gürcistan meclis başkanları Bişkek'te ilk resmi ziyarette buluştu

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Kırgızistan Meclis Başkanı Mamataliyev ile Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili Bişkek'te işbirliğini görüştü. Görüşmede ilk resmi ziyaretin parlamentolar arası diyaloğu güçlendireceği belirtildi; Mamataliyev vize şartlarının basitleştirilmesini önerdi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev ile Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'nin ile başkent Bişkek'te siyasi, ekonomik, lojistik ve turizm alanlarındaki işbirliği ile parlamentolar arası diyaloğun artırılmasını görüştü.

Kırgızistan Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamataliyev, ülkeye resmi ziyaret düzenleyen Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile Bişkek'te bir araya geldi.

Heyetlerarası görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Mamataliyev, Gürcistan'dan meclis başkanlığı düzeyinde yapılan bu ilk resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki yasama organlarını yakınlaştıracağını ve devletlerarası bağları güçlendireceğini belirtti.

" Kırgızistan, Gürcistan ile dostluk ve karşılıklı güvene dayalı bir ortaklık geliştirmeyi istiyor. Parlamentolar arası diyalog yoluyla mevcut temasları sürdürmemiz ve iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımamız gerekiyor." diyen Mamataliyev, enerji, tarım, işleme sanayi ve ilaç sektörlerinde işbirliğinin yoğunlaştırılması ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Mamataliyev, özellikle ulaşım, lojistik, yatırım ve turizm alanlarında deneyim alışverişinde bulunmaya ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Gürcü sporcuların 6. Dünya Göçebe Oyunları'na aktif katılım sağladığını anımsatan Mamataliyev, ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un adının Tiflis'teki bir parka verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mamataliyev, Gürcistan'ı ziyaret etmek isteyen Kırgız vatandaşlarının sayısının arttığına dikkati çekerek, vize şartlarının basitleştirilmesini önerdi.

Gürcü mevkidaşı, Mamataliyev'i Gürcistan'a davet etti

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili de Kırgızistan'a düzenlediği tarihi ziyaretin ikili işbirliğini derinleştireceğine inandığını belirterek, Mamataliyev'i Gürcistan'a davet etti.

Papuaşvili, iki ülke arasındaki parlamentolar arası diyaloğun sadece ikili düzeyde değil, uluslararası platformlarda da aktif bir şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak ulaşım koridorları üzerinden lojistik ve enerji alanlarında ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Papuaşvili, işbirliğini büyütme çağrısında bulundu.

Papuaşvili, Gürcistan vatandaşlarının Kırgızistan'ın eşsiz doğasına ilgi duyduğunu ve turizm sektöründeki potansiyelin de harekete geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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