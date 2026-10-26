Kemik kanseri Kırgız 12 yaşındaki çocuk Türkiye'de bacağını kaybetmekten kurtuldu

Kırgızistan'da kemik kanseri teşhisi konulması üzerine tedavi için Türkiye'ye getirilen 12 yaşındaki Baiaman Ularbekov, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) uygulanan tedaviyle bacağını kaybetmekten kurtuldu.

Kırgızistan'da yaşayan Ularbekov, 5 ay önce sağ dizinin altında ağrı ve şişlik şikayetleriyle ailesi tarafından doktora götürüldü.

Muayene ve tetkiklerin ardından kaval kemiğinin üst kısmında tümör tespit edilen Ularbekov'a biyopsi sonucunda osteosarkom (kötü huylu kemik tümörü) tanısı konuldu.

Ailesinin araştırmaları sonucu zorlu tedavi için Türkiye'ye getirilen Ularbekov'un SEAH'ın ortopedi ve travmatoloji ile çocuk hematolojisi ve onkolojisi birimlerinde tedavisine başlandı.

Ularbekov, yaklaşık 10 haftalık kemoterapi sonrası yapılan ameliyatla bacağı ampute edilmeden tümörlü dokudan kurtuldu.

Kemoterapi ve fizik tedavi süreci devam edecek olan Ularbekov'un yaklaşık bir yıl boyunca tedavi görmesi planlanıyor.

Türk hekimlerine minnettar olan Ularbekov, yeniden yürüyeceği günü bekliyor.

"Bu tarz tanı konulan hastalar her zaman bize başvurabilir"

SEAH Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Sağlam, Sakarya'da 6 yıldır kemik ve yumuşak doku tümörleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini, Türkiye'deki kamu hastaneleri bünyesinde bu alanla ilgili az sayıda merkezin bulunduğunu söyledi.

Baiaman Ularbekov'un kemik kanseri tanısıyla hastaneye gelişinden ve tedavi sürecinden bahseden Sağlam, şöyle devam etti:

"Ailesi endişe içinde tedavinin daha iyi bir merkezde yapılması için araştırma yapmış. Türkiye'de de bu işin en iyi yapıldığı merkezlerden biri olan SEAH'a ulaştılar. Kemoterapinin ardından tümörlü dokuyu tamamıyla çıkararak özel protez koyduk ve bacağı ampute etmeden ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamız yavaş yavaş bacağının üzerine basmaya başladı. Bundan sonra hastanın kemoterapi ve fizik tedavi süreci olacak. Her şeyin iyi geçmesine sevindik. Farklı ülkelerden hastaların Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bu tarz kanser ameliyatları için gelmesi bizi hem motive ediyor hem de sevindiriyor. Hastalara faydamız dokunduğu için gerçekten mutlu oluyoruz."

Sağlam, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin meşakkatli, multidisipliner tedavi gerektiren bir alan olduğunu ve bu tedaviyi ücretsiz sunduklarını anlatarak, "Sakarya'da 6-7 yıldır bunu oluşturabildik. Her türlü imkanımız var. Fiziki altyapımız buna uygun, teknolojik olarak gayet yeterliyiz. Yönetim de bu konuda bizi destekliyor. SEAH, Türkiye'deki kemik ve yumuşak doku kanseri ameliyatlarının yapıldığı nadir kamu merkezlerinden biri. Maliyeti yüksek ameliyatlar. Bu tarz tanı konulan hastalar her zaman bize başvurabilir. Özellikle kemik, yumuşak doku tümörleri tanısı konmuş hastalarımıza randevu sırası beklemeden poliklinik kaydı açtırarak bakıyoruz." diye konuştu.

"Çok maliyetli bir tedaviyi devlet ücretsiz sağlıyor"

SEAH Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Orhan da çocuklarda sık görülen osteosarkomun akciğere yayılma riski yüksek tümörlerden olduğunu belirterek, ailelere çocuklarının ağrılarını dikkate almalarını ve onları mutlaka doktora götürmelerini tavsiye etti.

Orhan, Baiaman Ularbekov'un hastaneye erken başvurması sayesinde tümör yayılmadan tedavi edildiğini anlatarak, "Baiaman 10 haftalık kemoterapi tedavisini tamamladı. Şimdi onu yaklaşık bir yılı alan bir süreç bekliyor. Baiaman 29 Ekim doğumlu, yani bir cumhuriyet çocuğu. Türk cumhuriyetlerinden bize şifa aramaya gelmiş. Hastalarımın çoğu 'Allah devlete zeval vermesin.' der. Gerçekten çok yoğun ve maliyetli bir tedaviyi devlet ücretsiz sağlıyor. Bundan Türk cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin de istifade etmesi, mesleki tatminimizi artıran şeylerden biri." ifadelerini kullandı.

Baiaman Ularbekov ise tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Tedavim iyi gidiyor ama bazen ağrılarım oluyor." dedi.

Ularbekov'un babası Almaz Konurbaev, oğluna kanser teşhisi konulmasının ardından aile bireyleriyle görüşerek Türkiye'de tedaviye karar verdiklerini anlatarak, "Tedavimiz iyi gidiyor. Ameliyat oldu. Kemoterapi ve bundan sonraki tedavi süreçlerimiz iyi geçecek diye umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA