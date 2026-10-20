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TÜRKPA 15. Genel Kurul Toplantısı Bişkek'te sona erdi, 16. Türkiye'de yapılacak

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TÜRKPA 15. Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Toplantıda 16. Genel Kurul'un Türkiye'de yapılmasına karar verildi, Kırgızistan dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldı ve Bişkek deklarasyonu kabul edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev'in başkanlığında "Yapay Zeka ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamenter İşbirliği" temasıyla Irıs Ordo Sarayı'nda düzenlenen toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev katıldı.

TÜRKPA 16. Genel Kurul Toplantısının Türkiye'de yapılacak

Toplantıda Türk devletleri arasında eğitim, bilim, kültür, ekonomi, çevre, doğal kaynaklar, dijitalleşme ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Toplantıda, bir sonraki TÜRKPA 16. Genel Kurul Toplantısının Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi ve Asamble genel sekreterinin 2 yardımcısı seçildi.

Kırgızistan, TÜRKPA dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldığı toplantıda, Bişkek deklarasyonu kabul edildi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamataliyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ve Kazakistan Kurultay Başkanı Dadebay toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Hasan, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarının bu yıl nisan ayında İstanbul'da gayriresmi bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu, son derece önemli bir temel oluşturdu. Bugün kabul edilen iş planı çerçevesinde, her yıl düzenli olarak meclis başkanlarımızın ve milletvekillerimizin bir araya gelmesinin yanı sıra meclis başkanlarımızın gayriresmi toplantıları da gerçekleştirilecek. Bu, cumhurbaşkanlarımızın hayata geçirdiği gayriresmi zirvelere benzer şekilde, parlamento başkanlarımızın daha sık bir araya gelerek önemli meseleleri müzakere edebilmeleri için mükemmel bir fırsat olacak. Bu gelişme, TÜRKPA'nın faaliyetlerinde yeni bir sayfa açacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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