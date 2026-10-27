Roza Aytmatova neden öldü, Cengiz Aytmatov’un kız kardeşi Roza Aytmatova kimdir?

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Roza Aytmatova, 26 Ekim 2026’da 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ailesi ve yakınları tarafından duyurulurken, ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Fizik, matematik ve pedagoji alanlarındaki akademik çalışmalarının yanı sıra Kırgızistan’da kadın hakları ve sivil toplum hareketlerinin öncü isimlerinden biri olarak tanınan Aytmatova, ağabeyi Cengiz Aytmatov’un hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmalarıyla da biliniyordu. İşte Roza Aytmatova’ya dair bilinenler.

ROZA AYTMATOVA NEDEN ÖLDÜ?

Roza Aytmatova’nın ölüm nedeni açıklanmadı. Aytmatova’nın 26 Ekim 2026’da hayatını kaybettiği ailesi ve yakınları tarafından duyuruldu; ancak vefatına yol açan sağlık sorununa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Aytmatova, hayatını kaybettiğinde 89 yaşındaydı.

ROZA AYTMATOVA KİMDİR?

Tam adı Roza (Rozetta) Aytmatova olan bilim insanı, 8 Mart 1937’de Sovyetler Birliği döneminde Moskova’da dünyaya geldi. Kırgız asıllı eğitimci, akademisyen ve yazar olan Aytmatova, fizik ve matematik alanında eğitim aldı ve Kırgızistan’ın akademik kurumlarında uzun yıllar görev yaptı. Pedagoji alanında 200’den fazla bilimsel ve metodolojik makale kaleme alan Aytmatova, eğitim alanındaki katkılarıyla Kırgız toplumunun saygın isimleri arasında yer aldı.

KADIN HAKLARININ ÖNCÜ İSİMLERİNDEN

Roza Aytmatova, akademik çalışmalarının yanı sıra Kırgızistan’da kadın hakları ve sivil toplum hareketlerinin önemli öncülerinden biri olarak tanınıyordu. Toplumsal kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla da dikkat çeken Aytmatova, örnek kişiliği ve vatansever duruşuyla geniş bir kesimin saygısını kazandı.

ROZA AYTMATOVA, CENGİZ AYTMATOV’UN NEYİ OLUYOR?

Roza Aytmatova, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un kız kardeşiydi. Gün Olur Asra Bedel, Cemile ve Beyaz Gemi gibi eserleriyle tanınan Cengiz Aytmatov, 10 Haziran 2008’de Almanya’da hayatını kaybetmişti. Roza Aytmatova, ağabeyinin ölümünün ardından onun anısını yaşatmak amacıyla Kırgızistan’da düzenlenen anma programlarında aktif olarak yer aldı ve Aytmatov ailesinin hafızasını ve kültürel mirasını yaşatan eserlere imza attı.

AYTMATOV AİLESİNİN ACI GEÇMİŞİ

Roza Aytmatova’nın babası Törökul Aytmatov, Sovyetler Birliği döneminde devlet görevlerinde bulunan bir Kırgız siyasetçiydi. Törökul Aytmatov, Stalin dönemindeki baskılar sırasında 1938’de hayatını kaybetti. Babasının ölümünün ardından Roza Aytmatova ve kardeşleri, anneleri Nagima Aytmatova’nın yanında büyüdü.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Roza Aytmatova’nın vefatının ardından Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ceylan, Aytmatova’nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve Kırgız halkına başsağlığı diledi.