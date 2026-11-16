Kırgızistan'da dış ticaret hacmi ocak-eylülde yüzde 16,6 artışla 14,1 milyar dolara çıktı

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Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 16,6 artışla 14 milyar 100 milyon dolara çıktı.

Milli İstatistik Komitesi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin dış ve karşılıklı ticaret hacmi yılın 9 ayında büyüme kaydetti.

Bu kapsamda Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB-Rusya, Kazakistan, Belarus) üyesi ülkelerle karşılıklı ticaret hacmi yüzde 11,3 artarak 5 milyar 200 milyon dolara yükseldi.

Ocak-ekim dönemindeki enflasyon

Ülkede yılın 10 ayında tüketici fiyatları ve tarifeler genelinde yüzde 8,8 artış yaşandı. Verilere göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,2 ile halka sunulan hizmetler sektöründe görülürken bu kalemi yüzde 8 artışla alkollü içecek ve tütün ürünleri, yüzde 7,7 yükselişle gıda ürünleri ve alkolsüz içecekler ile yüzde 7,6 artışla gıda dışı ürünler takip etti.

Sanayi, inşaat ve tarım sektörlerinde büyüme devam ediyor

Kırgızistan ekonomisindeki canlılık devam ederken, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla sanayi, inşaat, tarım ve ticaret sektörlerinde artışlar yaşandı.

Sanayi üretimindeki büyüme, kimyasal ürünlerde 2,4 kat ve rafine petrol ürünlerinde 1,8 katlık yükselişin yanı sıra taşıtlarda yüzde 38,3, ahşap, kağıt ve matbaa ürünlerinde yüzde 36,5, inşaat malzemelerinde yüzde 29,3, ilaçlarda yüzde 13,5, gıda (içecekler dahil) ve tütün ürünlerinde yüzde 10,1 ile madencilik sektöründeki yüzde 7,5'lik üretim artışından kaynaklandı.

Aynı dönemde inşaat sektöründe üretim 1,6 kat, tarım sektöründe yüzde 4,7 ve toptan ile perakende ticaret sektöründe yüzde 4,3 artış gösterdi.

Böylece, ocak-ekim döneminde sanayi üretim hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artışla 770 milyar 900 milyon som (8 milyar 810 milyon 285 bin dolar) olarak gerçekleşti.

Ön tahminlere göre, ocak-ekim döneminde Kırgızistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 artarak 1 trilyon 866 milyar 400 milyon som (21 milyar 330 milyon 285 bin 714 dolar) oldu.

Kaynak: AA