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Kırgızistan'da bir gencin havalı tüfekle sokakta ateş açması sonucu yoldan geçen 2 çocuk yaralandı.

Kırgızistan'ın Çüy bölgesinde yaşanan olayda bir genç sokakta havalı tüfekle ateş açtı. Çüy Bölgesi İçişleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölge hastanesinden iki çocuğun havalı tüfekle yaralandığına ilişkin polise ihbarda bulunulduğu belirtildi. Yaralanan çocukların 11 ve 13 yaşlarında olduğu aktarılan açıklamada, olayla ilgili acil soruşturma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Yürütülen soruşturma sonucunda 24 yaşındaki T.U. isimi kişi tespit edilerek, gözaltına alındı. Şüpheli, 4,5 mm kalibreli "Hatsan AirTact" marka havalı tüfeği kendi isteğiyle polise teslim etti.

İlk belirlemelere göre, şüpheli 17 Kasım saat 18.30 sıralarında havalı tüfekle sokağa çıkarak, yoldan geçen kişilere ateş açtığını inkar etti. Açıklamada, şüphelinin gözaltında bulunduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, yaralanan çocukların sağlık durumlarının stabil olduğu ve kısa süre içerisinde ameliyata alınacakları bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı