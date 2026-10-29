TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Ankara'da Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde toplanacak

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Ankara'da Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde toplanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılacak. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC dışişleri bakanları ile TDT Genel Sekreteri katılacak.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlaması öngörülen toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.