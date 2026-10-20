Kazakbaev, Türkiye'nin Kırgızistan'a yatırımda 3. sıraya yükseldiğini söyledi

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Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Türkiye'nin Kırgızistan'a yapılan yatırımların büyüme hızı bakımından ülkeler arasında üçüncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından Kırgızistan'daki güncel gelişmelerin ve bölgesel ilişkilerin ele alınacağı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Kazakbaev, AVİM Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç, bazı Orta Asya ülkeleri büyükelçileri, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kazakbaev, ülkesinde toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşamın tüm alanlarını kapsayan önemli reformların gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un "Yeni Kırgızistan" sloganı altında yürüttüğü yönetimde, yolsuzlukla etkin mücadelenin, sınır meselelerinin çözüme kavuşturulmasının, stratejik öneme sahip projelerin hayata geçirilmesi ile ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasının öne çıktığına dikkati çeken Kazakbaev, ülkesinin sürdürülebilir ekonomik büyüme yolunda ilerlediğini ve on beş yılda ülke ekonomisinin yüzde 10,2 büyüdüğünü söyledi.

Kazakbaev, Türkiye'nin Kırgızistan'a yapılan yatırımların büyüme hızı bakımından ülkeler arasında üçüncü sıraya yükseldiğini vurguladı.

Ülkesinde, modern spor ve kamusal altyapının inşası dahil olmak üzere büyük ulusal projelerin hayata geçirilmesinin özel önem taşıdığını belirten Kazakbaev, yapılan kompleks ve stadyum gibi tesislerin Kırgızistan'ın altyapısını yenileme, uluslararası etkinlikler düzenlemek için yeni imkanlar yaratma ve ülkenin uluslararası imajını güçlendirme iradesini yansıttığını dile getirdi.

Kazakbaev, Kırgızistan'ın Orta Asya ülkeleri, stratejik ortakları, yakın ve uzak coğrafyalardaki devletlerle aktif, verimli ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini geliştirdiğini, diplomatik ve ekonomik faaliyetlerinde güçlü bir dinamizm sergilediğini aktardı.

Aralıkta, Kırgızistan ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 35. yıl dönümünün kutlanacağını belirten Kazakbaev, şöyle devam etti:

"Kırgızistan ile Türkiye'yi yalnızca diplomatik ilişkiler değil, ortak tarih, dil, kültür, manevi değerler ve nesilden nesile aktarılan kardeşlik bağları da bir araya getirmektedir. Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve devletimizin kuruluş sürecinden itibaren ülkemize önemli destek sağlamıştır. Geride bıraktığımız 35 yıl boyunca siyasi diyalog, ticaret, ekonomi, yatırım, eğitim, sağlık, kültür ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğimizin sağlam temellerini oluşturduk."

Kazakbaev, Türkiye'nin Kırgızistan ekonomisine sağladığı doğrudan yatırımlar için teşekkür ederek, söz konusu yatırımların yalnızca 2025'te yaklaşık 120 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Komşu ülkelerle sınır meselelerinin çözüme kavuşturulmasının ülkesinde ve bölgede istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını dile getiren Kazakbaev, bu anlamda atılan adımların tarihi gelişmeler olduğunu söyledi.

Kazakbaev, Kırgızistan'ın çok taraflı diplomasi alanında aktif çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Kasım 2025'te Kırgız Cumhuriyeti, 2025-2029 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine başarıyla seçilmiştir. Ülkemiz ayrıca 2025'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki üç yıllık üyelik dönemini başarıyla tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kırgızistan'ın, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" sloganı altında Türk Devletleri Teşkilatına başarıyla başkanlık ettiğini hatırlatan Kazakbaev, ülkesinin başkanlığı döneminde üye devletler arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli alanlarda 140'tan fazla etkinliğin gerçekleştirildiğini aktardı.

Kazakbaev, Kırgızistan açısından doğal kaynakların rasyonel kullanımının, hidroenerjinin geliştirilmesinin ve dağ ekosistemlerinin korunmasının ulusal güvenliğin temel meseleleri arasında yer aldığını dile getirdi.

"Kırgızistan, dağlar, iklim ve çevre alanlarındaki girişimlerin ilerletilmesindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır." diyen Kazakbaev, dağ ekosistemleri, buzullar, su kaynakları ve iklim değişikliğine uyum konularının, uluslararası tartışmalara yön verme ve iklim finansmanını çekme imkanı sunduğunu belirtti.

Büyükelçi Kazakbaev, Kırgızistan'da yürütülen reformların ve izlenen dış politikanın ülkesinin uluslararası itibarını daha da güçlendirmeyi ve yükseltmeyi, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kazakbaev, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kazakbaev'e AVİM Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç tarafından plaket takdimi yapıldı.

Kaynak: AA