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Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ile bir araya geldi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Mamataliyev, ülkeye resmi ziyaret düzenleyen Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Şeyh ve beraberindeki heyetle başkent Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Salonu'nda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumu, parlamentolar arası bağların güçlendirilmesi, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültürel-insani ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ayrıca ikili yasal çerçevenin genişletilmesi, hükümetler arası komisyonun bir sonraki toplantısının düzenlenmesi ve doğrudan uçuşların artırılması konuları da masaya yatırıldı.

"Suudi Arabistan İslam dünyasındaki kilit ortaklarımızdan biri"

Ziyaretin devletlerarası işbirliğini niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıyacağına inandığını vurgulayan Mamataliyev, "Kırgızistan ve Suudi Arabistan, ortak manevi değerlere, tarihi ve kültürel bağlara sahip iki ülkedir. Suudi Arabistan'ı İslam dünyasındaki kilit ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. İşbirliğimizin daha da genişlemesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Mamataliyev, parlamenter dostluk gruplarının daha aktif çalışması, ilgili komiteler ve daire başkanlıkları düzeyinde deneyim paylaşımının artırılması önerisinde bulundu.

Ticari ve ekonomik ilişkilere değinen Mamataliyev, ticaret hacmindeki artışa rağmen mevcut potansiyelin henüz tam olarak değerlendirilmediğini ifade etti.

Mamataliyev, Kırgızistan'dan tarım ürünleri ile çevre dostu ve helal ürünlerin Suudi Arabistan pazarına ihracatını gündeme taşıdı.

Suudi Arabistan'dan enerji, madencilik, turizm ve altyapı alanlarına yatırım çekilmesinin önemini vurgulayan Mamataliyev, Kambarata Hidroelektrik Santrali-1, Ala-Too Resort Tatil Köyü, Asman şehri ve Tamçi Özel Yatırım Bölgesi projelerinin önemini anlattı.

Mamataliyev, Kırgız öğrencilerin Suudi Arabistan'daki üniversitelerdeki eğitim olanaklarının genişletilmesi ile turizm ve spor alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine dikkat çekti.

Suudi Arabistan'a teşekkür

Mamataliyev, Kırgızistan'da hayata geçirilen yol, okul ve diğer sosyal tesis projelerinin önemine değinerek, ülkede sosyo-ekonomik projelere verdikleri sürekli destek için Suudi Arabistan yönetimine ve Suudi Kalkınma Fonu'na teşekkür etti.

Kültürel ve insani işbirliğine değinen Mamataliyev, Kırgız vatandaşları için Hac organizasyonunda sağlanan imkanlar ile Kral Salman İnsani Yardım ve Kurtarma Merkezi'nin desteklerini övdü.

Şeyh'ten misafirperverlik teşekkürü

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Şeyh, gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlik için Mamataliyev'e teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme vizyonunu paylaştı.

Kırgızistan'ın Suudi Arabistan açısından bölgedeki önemli ortaklardan biri olduğunu vurgulayan Şeyh, görüşmede işbirliğinin geliştirilmesi için öncelikli alanlara değindi.

Görüşmenin ardından, Şeyh ve beraberindeki parlamento heyetine, Kırgız halkının kültürü ve tarihi tanıtıldı.

Kaynak: AA