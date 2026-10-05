Bişkek Arena, 51 bin kişi kapasiteli Orta Asya'nın en büyük stadyumu olarak açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 51 bin kişi kapasiteli Orta Asya'nın en büyük stadyumu Bişkek Arena, yerel ve yabancı sanatçıların katıldığı büyük konserle açıldı.

Kırgızistan'da Orta Asya'nın en büyük stadyumu olan Bişkek Arena açıldı. Stadyumun açılışı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla gerçekleştirildi. 60 bini aşkın kişinin katıldığı açılışta Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'dan çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov açılış töreninde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığına gelmesinin üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, bu süreçte ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, ekonominin büyüdüğünü, iç ve dış politikada ilerleme kaydedildiğini söyledi. Caparov, "6 yıl içinde bin 75 bina ve tesisleri inşa ettiysek, bunlardan biri de Bişkek Arena Stadyumu'dur. Bu bin 75 binanın içerisinde okullar, kreşler, hastaneler, kültürel ve diğer binalar yer almaktadır. Bunun dışında 521 fabrika inşa ettik. Stadyum hizmete girmeden önce 'Bunun yerine fabrika inşa etseydiniz' gibi çeşitli söylentiler çıktı. Fabrikaları da inşa ettiğimizi söyledim. Bunların arasında Bişkek Arena da var. Bu stadyum da orta ya da büyük ölçekli fabrikalar kadar gelir sağlayacaktır. Görüyorsunuz, stadyum için şimdiden sıraya girmeye başladılar" dedi.

Ülke bütçesinin 2020 yılının sonunda zor bir durumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Caparov, "Ülkede bütçe açığının kapatılması ve dış borç yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi sorunlar vardı. Ancak 2021 yılı sonunda bütçe 187 milyar som tutarında pozitif bir sonuçla gerçekleşti. Gayri safi yurtiçi hasılamız 2021'in sonunda büyümeye başlamıştı. En az yüzde 9 büyüyen GSYH'mız son 4-5 yıldır durmadan büyümektedir. Bunu niçin söylüyorum. Çünkü bazı kitle iletişim araçları 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Kırgızistan ekonomisi ihracat sayesinde büyüyor gibi fikirlerini bildiriyor. Hayır, bu böyle değil. 2021 yılı sonuna bakınız, ekonomimiz o dönemden beri düşmüyor. Ekonomimiz suç dünyasını ortadan kaldırmamız, yolsuzlukla mücadelemiz sayesinde büyümektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, 2027 yılında ülke genelinde 111 orta okul inşa etmek ve 44 ilçe hastane departmanının inşasını tamamlama hedefi bulunduğunu sözlerine ekledi. Stadyumun açılış töreni yerel ve yabancı sanatçıların sahne aldığı büyük konserle devam etti.

Stadyum geleneksel çadır şeklinde tasarlandı

Cumhurbaşkanı Caparov'un girişimiyle inşasına 2024 yılında başlanan ve bu yıl ağustos ayında tamamlanan stadyum, 51 bin kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. Toplam 190 bin metrekarelik alana sahip ve 70 metre yüksekliğindeki Bişkek Arena, ana stadyum, teknik odalar ve alışveriş merkezinden oluşuyor. Türk halklarının geleneksel çadırı şeklinde tasarlanması ile da büyük ilgi gören stadyum, mimarisiyle de dikkati çekiyor. Bişkek Arena, bu yılın ağustos ayında 11 ülkeden cumhurbaşkanları ve başbakanların katıldığı 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni gibi ülkenin önemli bir etkinliğine ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı