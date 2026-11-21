Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekilleri arasında oynanan dostluk futbol maçı 3-3 berabere sonuçlandı.

Kırgızistan Meclisi Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Meclisi ile TBMM milletvekilleri arasında başkent Bişkek'te dostluk futbol maçı düzenlendi. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri ve dostluğu pekiştirmenin amaçlandığı maçta, Kırgızistan takımına Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev kaptanlık yaptı. Yaklaşık 70 dakika süren dostluk maçı, 3-3 berabere sona erdi.

Mamataliyev, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Türkiye'yi tarihi bağların yanı sıra kültürel ve manevi yakınlığın birleştirdiğini belirterek, son yıllarda kardeş ülkeler arasında stratejik ortaklığın ve parlamentolar arası işbirliğinin başarıyla geliştiğini belirtti. Futbol maçı gibi etkinliklerin ikili ilişkilerin gelişmesi açısından önem taşıdığını söyleyen Mamataliyev, "Ülkeler arası ilişkiler resmi görüşmeler ve müzakereler ile sınırlı kalmıyor. Bugünkü gibi spor etkinlikleri de karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, bir birimizi daha yakından tanımak ve dostluk bağlarını pekiştirmek için iyi bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

TBMM AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da, futbol maçının iki ülke parlamentoları arasındaki dostluğu ve karşılıklı güveni daha da güçlendireceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı