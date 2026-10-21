TDT gençlik ve spor bakanları Bişkek'te 10. toplantıda 2027 Manas önerisini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin gençlik ve spor bakanları, Türk dünyasındaki gençlerin birliğini güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek, spor alanındaki işbirliğini artırmak ve gençlik politikaları konusunda tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev'in başkanlığında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları 10. Toplantısı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İndira Hacıyeva, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Müdürü Alişer Sadullayev, Kazakistan Kültür Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Başkanı Kayrat Kambarov, Özbekistan Spor Bakanı Danışmanı Şerifjon Muminjanov, Kırgızistan Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Urmat Asanbaev, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Müdürü Bakhniyaz Karaşina ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Guliyev katılarak ortak projeler ve gençlik politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Kardeşçe işbirliği ilişkilerin temel taşını oluşturuyor"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mambetaliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, ortak hedeflere, kültüre ve manevi mirasa dayanan kardeşçe işbirliğinin ilişkilerin temel taşını oluşturduğunu belirtti.

Paylaşılan tarihsel ve kültürel bağların ortaklığa sarsılmaz bir temel kazandırdığını vurgulayan Mambetaliyev, gençlik politikasını ortak geleceğe yapılan temel bir yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

Mambetaliyev, Kırgızistan'da gençlerin 2,5 milyonu aşkın nüfusuyla toplam nüfusun üçte birini oluşturduğunu belirterek ülkede tutarlı ve sistematik bir gençlik politikasının hayata geçirildiğini ve 2030 yılına kadar uzanan gençlik politikası konseptinin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Gençlerin girişimlerini ve startup projelerini desteklemeye, finansal kaynaklara erişimi genişletmeye ve gönüllülük hareketini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Mambetaliyev, temel hedeflerinin ulusal değerleri küresel ölçekteki öncü uygulamalarla birleştirerek yüksek nitelikli profesyoneller yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Mambetaliyev, Kırgız Cumhuriyeti olarak Manas şehrinin 2027 yılında "Türk Dünyası Gençlik Merkezi" ilan edilmesini önerdiklerini ve TDT üyesi devletleri bu girişimi desteklemeye davet etti.

2027 yılında ülkesinde çok taraflı bir gençlik değişim programına ve genç liderler ile girişimcilere yönelik bir foruma ev sahipliği yapma niyetini teyit eden Mambetaliyev, ayrıca beşeri sermayeyi güçlendirmek, stratejik düşünme becerilerini artırmak amacıyla Türk tarafınca daha önce önerilen Türk dilli ülkeler arası satranç turnuvası düzenlenmesi teklifini de yineledi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mambetaliyev, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Dünya Göçebe Oyunları'nın önemli ölçüde genişlemiş olmasından gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

"Türk dünyası arasındaki gönül bağlarını güçlendireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geride kalan 10 yılda ortak proje ve kalıcı işbirliği mekanizmalarına dönüşen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek "Önümüzdeki dönemde de gençlerimizi ve sporcularımızı daha sık buluşturarak Türk dünyası arasındaki gönül bağlarını daha da güçlendireceğiz." dedi.

Kırgızistan Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Asanbaev ise Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın kardeş ülkeler arasındaki köprüleri güçlendirdiğini ifade etti.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hacıyeva, gelecekteki işbirliği süreçlerinde genel toplantılar yerine gençlerin mesleki ve ilgi alanlarına odaklanan etkinlikler düzenlemenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Müdürü Sadullayev de Türk dünyasındaki birlik ve beraberliğin gençlerin elinde olduğunu ve Türk dünyasındaki 76 milyonluk genç nüfus için ortaya konulan proje ve programların önemli olduğunu kaydetti.

Kazakistan Kültür Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Başkanı Kambarov, ülkesinde devletin katkılarıyla yürütülen gençlik programları ve etkinlikleri anlattı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Guliyev ise Türk dünyasında elde edilen başarıların devamını gençlerin getireceğini ve bundan sonraki ortak faaliyetlerinin derinleşerek devam edeceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanları 11. Toplantısı, gelecek yıl Türkiye'de yapılacak.

Kaynak: AA