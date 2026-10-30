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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) liderliğinizde siyasi ekonomik askeri teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor"

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) liderliğinizde siyasi ekonomik askeri teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: " Türkiye, (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) liderliğinizde siyasi ekonomik askeri teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırıyor"

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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