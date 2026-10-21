Bakan Uraloğlu, Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev ile ulaştırma işbirliğini görüştü

Bakan Uraloğlu, Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev ile ulaştırma işbirliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağları ve ulaştırma alanındaki işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Ruslan Kazakbaev'i Bakanlığımızda ağırladık. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını ve ulaştırma alanındaki işbirliğimizi güçlendirecek adımları ele alarak ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı