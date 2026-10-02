14. Türk halkları geleneksel spor oyunları sempozyumu Bişkek'te başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te geleneksel sporların tarihi ve kültürel boyutlarının akademik düzeyde ele alındığı 14. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu düzenleniyor.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğindeki sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kosova ve Çin'den akademisyenler katıldı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sempozyumun kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Bu etkinliğin spor ve kültürün kesişme noktası olduğunu belirten Ceylan, "Geleneksel sporları sadece bir spor dalı olarak göremeyiz. Bu sporlar, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın en kısa ve en kestirme yoludur." dedi.

Ceylan, konuşmasının sonunda, sempozyuma katılan ve emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkürlerini iletti.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev de göçebe halkların tarih boyunca doğayla iç içe yaşadığını hatırlatarak, bu sempozyumda dijital çağda göçebe medeniyetinin ve geleneklerinin korunması ile gelecek kuşaklara bir emanet olarak aktarılması konularının masaya yatırılması gerektiğine inandığını aktardı.

"Geleneksel sporlar, ortak tarihimizin ve kültürel yakınlığımızın en önemli göstergelerindendir"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, geleneksel spor oyunlarının yalnızca birer fiziksel beceri ve rekabet alanı olmadığını, toplumların ortak hafızasını taşıyan köklü birer miras olduğunu vurguladı.

Geleneksel sporların Türk dünyasındaki birleştirici gücüne değinen Okumuş, şunları kaydetti:

"Geleneksel spor oyunları yalnızca fiziksel beceri ve rekabetten ibaret değildir. Bu oyunlar toplumların tarihini, değerlerini, dayanışma anlayışını ve kuşaklar boyunca aktardıkları kültürel birikimi bünyesinde taşır. Cesaret, karşılıklı saygı, yardımlaşma ve birlik ruhu bu geleneklerin bizlere bıraktığı önemli değerler arasındadır. Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yaşatılan geleneksel sporlar, ortak tarihimizin ve kültürel yakınlığımızın en önemli göstergelerindendir. Coğrafyalarımız farklı olsa da geleneklerimizde, değerlerimizde ve kültürel hafızamızda bizi birbirimize yaklaştıran pek coğrafi ve kültürel ortak unsur bulunmaktadır. Bu nedenle kültürel mirasımızı korumak kadar onu paylaşmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da hepimizin sorumluluğudur."

Kültürel mirasın korunması ve belgelenmesi noktasında akademik kurumlara büyük görevler düştüğünün altını çizen Okumuş, "Üniversitelerimiz geleneksel sporları bilimsel çalışmalarla inceliyor, kültürel zenginliklerimizi kayıt altına alıyor ve genç kuşakların bu mirası tanımasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu tür uluslararası sempozyumlar, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiriyor, yeni akademik işbirliklerine ve kalıcı dostluklara zemin hazırlıyor." dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak organizasyonda yer almaktan gurur duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Okumuş, "Dileğimiz sempozyumun Türk halklarının ortak kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasına ve üniversitelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar sunmasıdır. Unutmayalım ki geleneklerimiz geçmişimizle bağımızı, kültürümüz ortak hafızamızı, sporlarımız ise bu hafızayı gelecek kuşaklara taşıyan köprülerimizi oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sempozyumu organize eden KTMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cıparkul Abdırahmanova da 8 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla başlayan sempozyumda 232 bildirinin sunulacağını ifade etti.

Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Oturumu

Kırgızistan'dan Ulukbek Omurbekov, Kırgızistan'da milli oyunların korunması amacıyla bu yıl ilk kez kapsamlı bir yasanın yürürlüğe girdiğini aktarırken, Rusya'dan Prof. Dr. Zinaida Kuznetsova Tatar atlı güreşinin standartlaştırılmasına yönelik çalışmaları paylaştı.

Özbekistan'dan Doç. Dr. Şerzod Jalalov 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın küresel yankısına işaret ederken, Kazakistan'dan Doç. Dr. Baglan Yermahanov Yaşam Kalitesi anketini tanıttı. Türkiye'den Doç. Dr. Serkan Necati Metin Türk okçuluğunun gelişiminde federasyonların rolünü vurguladı.

Kampüsteki Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'ndaki gösterilerle süren sempozyum, bilimsel oturumların ardından yapılacak değerlendirme toplantısı ve sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle tamamlanacak.

Geniş bir paydaş kitlesiyle gerçekleştirilen sempozyuma, Türk Devletleri Teşkilatının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kırklareli Üniversitesi destek verdi.

Kaynak: AA