Antalya'da TÜRKTIP2026 kongresine 607 doktor ve akademisyen katıldı

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Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneğince (TKUTD) düzenlenen "4. Uluslararası Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi ve 1. Ulusal Klinik Uygulamalar ve Kurslar Kongresi (TÜRKTIP2026)" Antalya'da yapıldı.

Kentte bir otelde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Balkan ülkelerinden doktor ve akademisyenlerden oluşan 607 katılımcı bir araya geldi.

TKUTD Yönetim Kurulu Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Var olmanın evidir dil" sloganını benimseyen Derneğin, Türkçenin tıp ve sağlık bilimlerinde bilim dili olmasına yönelik farkındalık oluşturmak için çalıştığını söyledi.

Türkçe ile yalnızca Türkiye Türkçesini kastetmediklerini belirten Eroğlu, "Başta Türkistan coğrafyası olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde konuşulan Türk dil ailesinin tamamını esas alıyoruz. Hiçbir dili dışlamadık, amacımız bilime kendi dilleriyle de katkı sunmak, bilim dilimiz neden Türkçe olmasın?" dedi.

Derneğin bir diğer hedefinin Türk Tıp Birliği olduğunu dile getiren Eroğlu, Türk Tıp Birliği derken tek bir ülkenin değil, Türk dil ailesini konuşan hekimlerin birliğini kastettiklerini ifade etti.

Kongre ve sempozyumların dernek için amaç değil, farkındalık oluşturmaya yarayan birer araç olduğunu belirten Eroğlu, bu anlayışla bu yıl mart ayında Kosova'da, nisan ayında Özbekistan'da ve haziran ayında Azerbaycan'da bilimsel toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Fikri geçmişi 2018'e uzanan ve 2024'te kurulan Derneğin bu faaliyetleri mali gücüyle değil, çalışma azmi ve kararlılığıyla yaptığını ifade eden Eroğlu, ortak payda olarak Türk dil ailesini esas aldıklarını belirtti.

Yaklaşık 30 dernek ve üniversiteden destek

Kongreye yaklaşık 30 dernek ve üniversitenin destek verdiğini dile getiren Eroğlu, "Dernekler bu çatı altında kendi kurslarını düzenleyebiliyor. Amacımız yalnızca TKUTD logosu altında organizasyon yapmak değil, birlikte çalışma azmi taşıyan derneklerle beraber yürümek. Hekimleri, uzmanlık derneklerini ve sağlık endüstrisini Türkçenin bilim dili olması yönündeki çalışmalara destek vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

Kongreye katkı sağlayan Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, üniversiteler, dernekler ve yaklaşık 40 endüstri paydaşına teşekkür eden Eroğlu, konuşmasını kongrenin mottosu olan "Birlikte güçlüyüz" sözüyle tamamladı.

Kongrede, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ), Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) ve Türk Sağlık-Sen temsilcileri sağlık turizmini, kaliteyi ve sağlık insan gücünü değerlendirdi.

Kongre kapsamında düzenlenen "Sağlık 2035: Türkiye'nin Küresel Sağlık Vizyonu" başlıklı açık oturumda, sağlık turizmi, kalite, insan kaynağı ve kamu-özel işbirliği konuları ele alındı.

USHAŞ Hukuk Koordinatörü avukat Cemal Can Zafer, "Türkiye'nin 2035 Sağlık Vizyonunda Uluslararası Sağlık Hizmetleri" başlıklı sunumunda, uluslararası hastalara sunulan hizmetlerin Türkiye'nin 2035 hedeflerindeki yerini anlattı.

TÜSKA Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, "Uluslararası Hastada Kalite ve Hasta Deneyimi: Sağlık Turizminin Yeni Rekabet Alanı" başlıklı konuşmasında, kalite ve hasta deneyiminin sağlık turizmindeki rekabete etkisini değerlendirdi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de "Sağlık Sisteminin Geleceği: Nitelikli İnsan Gücü ve Sürdürülebilir Çalışma Hayatı" başlığı altında sağlıkta istihdamı, nitelikli insan gücünü ve çalışma hayatının sürdürülebilirliğini ele aldı.

Oturumda, ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu ile Türkçe konuşulan ülkeler arasında uluslararası sağlık hizmetleri alanında kurulabilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Kaynak: AA