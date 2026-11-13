S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Rus havayolu şirketi S7 Airlines'e ait Novosibirsk-Bişkek seferi yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

YİNE BOMBA İHBARI YAPILDI

Rusya'nın Novosibirsk kentinden Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e sefer yapan ve 158 yolcunun bulunduğu uçak, Uluslararası Manas Havalimanı'na başarılı şekilde iniş yaptı. Kırgızistan Havalimanları Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Novosibirsk-Bişkek seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtilerek, uçakta bulunan 158 yolcunun güvenli bölgeye tahliye edildiği ve iniş sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

UÇAK GÜVENLİ MESAFEYE ÇEKİLDİ

İlgili prosedürler kapsamında uçağın terminal binasından, yolculardan ve diğer uçaklardan güvenli bir mesafeye çekildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yolcular acil şekilde uçaktan tahliye edildi. Bagaj ve el bagajları ve yolcuların diğer şahsi eşyaları geçici olarak uçakta bırakıldı. Şu anda bomba arama köpeklerinin de katılımıyla, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin tespit edilmesi amacıyla uzman ekipler tarafından uçakta detaylı arama yapılıyor" denildi.

Açıklamada, uçakta yürütülen arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bagajların ek kontrole tabi tutulacağı, herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmaması halinde kişisel eşyaların yolculara teslim edileceği ifade edildi. Ayrıca, olay yerinde havalimanının tüm birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü, yolcuların ve havalimanı personelinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı