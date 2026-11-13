Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Novosibirsk kentinden Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e sefer yapan S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı. 158 yolcunun bulunduğu uçak Manas Havalimanı'na başarılı iniş yaptı; yolcular güvenli bölgeye tahliye edildi ve yaralanma yaşanmadı.

  • Novosibirsk-Bişkek seferini yapan S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı ve uçak 158 yolcuyla Uluslararası Manas Havalimanı'na iniş yaptı.
  • Uçaktaki 158 yolcu güvenli bölgeye tahliye edildi ve iniş sırasında yaralanma yaşanmadı.
  • Uçak terminal binasından, yolculardan ve diğer uçaklardan güvenli mesafeye çekildi; bomba arama köpeklerinin katılımıyla patlayıcı madde ve şüpheli cisim araması sürüyor.

Rus havayolu şirketi S7 Airlines'e ait Novosibirsk-Bişkek seferi yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

YİNE BOMBA İHBARI YAPILDI

Rusya'nın Novosibirsk kentinden Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e sefer yapan ve 158 yolcunun bulunduğu uçak, Uluslararası Manas Havalimanı'na başarılı şekilde iniş yaptı. Kırgızistan Havalimanları Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Novosibirsk-Bişkek seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtilerek, uçakta bulunan 158 yolcunun güvenli bölgeye tahliye edildiği ve iniş sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

UÇAK GÜVENLİ MESAFEYE ÇEKİLDİ

İlgili prosedürler kapsamında uçağın terminal binasından, yolculardan ve diğer uçaklardan güvenli bir mesafeye çekildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yolcular acil şekilde uçaktan tahliye edildi. Bagaj ve el bagajları ve yolcuların diğer şahsi eşyaları geçici olarak uçakta bırakıldı. Şu anda bomba arama köpeklerinin de katılımıyla, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin tespit edilmesi amacıyla uzman ekipler tarafından uçakta detaylı arama yapılıyor" denildi.

Açıklamada, uçakta yürütülen arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bagajların ek kontrole tabi tutulacağı, herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmaması halinde kişisel eşyaların yolculara teslim edileceği ifade edildi. Ayrıca, olay yerinde havalimanının tüm birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü, yolcuların ve havalimanı personelinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti11

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
23 yıl 5 aylık cezaevi firarisi banyo kapısının arkasında yakalandı

Kaçışı böyle son buldu! Yakalandığı yere bakın
İran'da geçim derdi insanları bu noktaya getirdi! Böbreklerini satıyorlar

Geçim derdinden böbreklerini satıyorlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Sonu hiç beklediği gibi olmadı
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline
Kemer Belediyesinde 80 milyonluk vurgun iddiası! Şirket müdürü tutuklandı

Belediyede milyonluk skandal! Telefonları bile açmamış
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Bir ay önce gelin olmuştu! Sonu yürekleri dağladı
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var