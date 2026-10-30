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Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansı, AA muhabiri Aliyev'e Onur Belgesi verdi

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Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansı, medya çalışanları günü töreninde AA muhabiri Nazir Aliyev'e Onur Belgesi takdim etti. Ajans Başkanı Ravşanbek Sabirov, törende medyanın yatırım potansiyelinin aktarılmasındaki rolüne dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Yatırımlar Ajansı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e Onur Belgesi takdim etti.

Ajans başkanlığında, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Milli Yatırımlar Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, törende yaptığı konuşmada basın mensuplarının mesleki bayramını kutlayarak ülkenin yatırım potansiyelinin ve ekonomik gelişmelerinin kamuoyuna aktarılmasında medyanın üstlendiği role dikkati çekti.

Sabirov, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik devlet politikalarına verdiği aktif destek, sergilediği mesleki profesyonellik ve özverili çalışmaları dolayısıyla AA muhabiri Aliyev'e Onur Belgesi verdi.

Kaynak: AA
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