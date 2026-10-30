Kırgızistan Milli Yatırımlar Ajansı, AA muhabiri Aliyev'e Onur Belgesi verdi

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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Yatırımlar Ajansı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e Onur Belgesi takdim etti.

Ajans başkanlığında, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Milli Yatırımlar Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, törende yaptığı konuşmada basın mensuplarının mesleki bayramını kutlayarak ülkenin yatırım potansiyelinin ve ekonomik gelişmelerinin kamuoyuna aktarılmasında medyanın üstlendiği role dikkati çekti.

Sabirov, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik devlet politikalarına verdiği aktif destek, sergilediği mesleki profesyonellik ve özverili çalışmaları dolayısıyla AA muhabiri Aliyev'e Onur Belgesi verdi.

Kaynak: AA