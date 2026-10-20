TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Mamataliyev ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Kırgızistan arasında olumlu bir gündemle meseleleri takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, ata yurdu Kırgızistan'ın siyasi istikrarı, kalkınması ve refahının her zaman öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü tebrik eden Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi iftiharla gözlemlediklerini kaydetti. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin varlığından duydukları memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, söz konusu okulun Türkiye ile Kırgızistan arasında manevi bir köprü görevi gördüğünü söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülkenin liderleri arasındaki samimi diyalog ve iş birliğinin, ilişkileri her alanda daha üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı