Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Mamataliyev ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Mamataliyev ile görüştü Haber Videosunu İzle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Mamataliyev ile görüştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te TÜRKPA 15'inci Genel Kurulu dolayısıyla Kırgız mevkidaşı Marlen Mamataliyev ile görüştü. Kurtulmuş, Kırgızistan'ın istikrar ve refahının öncelikleri olduğunu, Manas Üniversitesi'nin manevi köprü görevi gördüğünü belirtti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Kırgızistan arasında olumlu bir gündemle meseleleri takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, ata yurdu Kırgızistan'ın siyasi istikrarı, kalkınması ve refahının her zaman öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü tebrik eden Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi iftiharla gözlemlediklerini kaydetti. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin varlığından duydukları memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, söz konusu okulun Türkiye ile Kırgızistan arasında manevi bir köprü görevi gördüğünü söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülkenin liderleri arasındaki samimi diyalog ve iş birliğinin, ilişkileri her alanda daha üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

Büyük beklenti vardı! İzleyiciden geçer not alamadı
Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi
Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Gören en fazla 40 diyor! Gerçek yaşı bomba, işte sırrı

Yaşıtları yürüyemezken o 20'lik delikanlı gibi, işte sırrı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı

Gelene geçene atıyor! Salah alev alev
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Gördüğünüz kişiler sıradan birer satıcı değil